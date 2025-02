All Armor Sets in Monster Hunter Wilds

The whole point of monster hunting in the first place is, well, for fashion, really. And that comes through in the form of your armor and gear. Here’s a list of all armor sets available in Monster Hunter Wilds.

All Monster Hunter Wilds Armor Sets

This time around, all of the armor sets you can get in Monster Hunter Wilds come with two designs. You can even mix and match the designs to create a unique look for your Hunter. We’ve listed all of the sets below, complete with pictures and the required materials.

Hope

Leather

Chainmail

Bone

Forging Materials:

Bone Helm: Mystery Bone x1

Bone Greaves: Mystery Bone x1

Bone Mail: Mystery Bone x1

Bone Vambraces: Mystery Bone x1

Bone Coil: Mystery Bone x1

Chatacabra

Forging Materials:

Chatacabra Helm: Chatacabra Scale x2, Chatacabra Jaw x1

Chatacabra Mail: Chatacabra Scale x2, Chatacabra Hide x2, Chatacabra Shell x1

Chatacabra Vambraces: Chatacabra Hide x2, Chatacabra Shell x1

Chatacabra Coil: Chatacabra Certificate x1, Chatacabra Scale x2, Chatacabra Jaw x1, Sharp Fang x1

Chatacabra Greaves: Chatacabra Jaw x1, Chatacabra Shell x1, Mystery Bone x1

Quematrice

Forging Materials:

Quematrice Helm: Quematrice Certificate x1, Quematrice Tail x1, Quematrice Igniter x1, Iron Ore x1

Quematrice Mail: Quematrice Igniter x1, Quematrice Crest x1, Quematrice Tail x1

Quematrice Braces: Quematrice Scale x2, Quematrice Igniter x1

Quematrice Coil: Quematrice Hide x2, Quematrice Crest x1

Quematrice Greaves: Quematrice Scale x2, Quematrice Hide x2, Quematrice Crest x1

Alloy

Forging Materials:

Alloy Helm: Machalite Ore x1, Iron Ore x1

Alloy Mail: Machalite Ore x1, Iron Ore x1

Alloy Vambraces: Machalite Ore x1, Iron Ore x1

Alloy Coil: Machalite Ore x1, Iron Ore x1

Alloy Greaves: Machalite Ore x1, Earth Crystal x1

Vespoid

Forging Materials:

Vespoid Helm: Vespoid Shell x1, Mystery Bone x1

Vespoid Mail: Vespoid Shell x1, Mystery Bone x1

Vespoid Vambraces: Vespoid Shell x1, Vespoid Wing x1

Vespoid Coil: Vespoid Shell x1, Monster Fluid x1

Vespoid Greaves: Vespoid Shell, Vespoid Wind

Lala Barina

Forging Materials:

Barina Headgear: Lala Barina Floret x2, Lala Barina Mucus x1

Barina Mail: Lala Barina Floret x2, Lala Barina Shell x2, Lala Barina Stinger x1

Barina Vambraces: Lala Barina Shell x2, Lala Barina Claw x1

Barina Coil: Lala Barina Mucus x1, Lala Barina Claw x1, Lala Barina Stinger x1

Barina Greaves: Lala Barina Certificate x1, Lala Barina Floret x2, Lala Barina Mucus x1, Monster Fluid x1

Conga

Forging Materials:

Conga Helm: Congalala Claw x2, Vibrant Pelt x1

Conga Mail: Congalala Pelt x2, Congalala Claw x1, Vibrant Pelt x1

Conga Vambraces: Congalala Fang x1, Vibrant Pelt x1, Machalite Ore x1

Conga Coil: Congalala Pelt x2, Congalala Fang x1

Conga Greaves: Congalala Certificate x1, Congalala Pelt x2, Congalala Fang x1, Conga Pelt x1

Balahara

Forging Materials:

Balahara Helm: Balahara Scale x2, Balahara Skull x1

Balahara Mail: Balahara Scale x2, Balahara Shell x1, Balahara Tail x1

Balahara Vambraces: Balahara Skull x1, Balahara Tail x1, Aqua Sac x1

Balahara Coil: Balahara Certificate x1, Balahara Scale x2, Balahara Shell x1, Balahara Black Pearl x1

Balahara Greaves: Balahara Shell x2, Balahara Skull x1

Doshaguma

Forging Materials:

Doshaguma Helm: Doshaguma Fur x2, Doshaguma Hide x2, Doshaguma Fang x1, Herbivore Shell x1

Doshaguma Mail: Doshaguma Fur x2, Doshaguma Claw x1

Doshaguma Braces: Doshaguma Hide x2, Doshaguma Fang x1

Doshaguma Coil: Doshaguma Claw x1, Doshaguma Fang x2, Sturdy Bone x1

Doshaguma Greaves: Doshaguma Certificate x1, Doshaguma Fur x2, Doshaguma Claw x1, Brute Bone x1

Ingot

Forging Materials:

Ingot Helm: Dragonite Ore x1, Machalite Ore x1

Ingot Mail: Dragonite Ore x1, Earth Crystal x1

Ingot Vambraces: Dragonite Ore x1, Machalite Ore x1

Ingot Coil: Dragonite Ore x1, Earth Crystal x1

Ingot Greaves: Dragonite Ore x1, Firestone x1

Rompopolo

Forging Materials:

Rompopolo Helm: Rompopolo Hide x2, Rompopolo Claw x1, Rompopolo Beak x1

Rompopolo Mail: Rompopolo Hide x2, Spotted Poison Hide x1

Rompopolo Vambraces: Spotted Poison Hide x1, Rompopolo Beak x1, Poison Sac x1

Rompopolo Coil: Rompopolo Certificate x1, Rompopolo Hide x2, Spotted Poison Hide x1, Dragonite Ore x1

Rompopolo Greaves: Rompopolo Claw x2, Rompopolo Beak x1

Nerscylla

Forging Materials:

Nerscylla Helm: Nerscylla Certificate x1, Rubbery Hide x1, Nerscylla Chelicera x1, Sleep Sac x1

Nerscylla Mail: Nerscylla Claw x2, Nerscylla Spike x1

Nerscylla Vambraces: Nerscylla Shell x2, Nerscylla Claw x1, Nerscylla Spike x1

Nerscylla Coil: Nerscylla Chelicera x1, Nerscylla Spike x1, Rubbery Hide x1

Nerscylla Greaves: Nerscylla shell x2, Nerscylla Chelicera x1

Hirabami

Forging Materials:

Hirabami Headdress: Hirabami Webbing x1, Hirabami Tail Claw x1, Frost Sac x1

Hirabami Mail: Hirabami Hide x2, Hirabami Tail Claw x1

Hirabami Vambraces: Hirabami Scale x2, Hirabami Webbing x1

Hirabami Coil: Hirabami Scale x2, Hirabami Hide x1, Hirabami Tail Claw x1

Hirabami Greaves: Hirabami Certificate x1, Scale x2, Hirabami Webbing x1, Frozen Icebone x1

Ajarakan

Forging Materials:

Ajarakan Helm: Ajarakan Certificate x1, Ajarakan Tail x1, Ajarakan Jewel x1, Ajarakan Marrow x1

Ajarakan Mail: Ajarakan Scale x2, Ajarakan Jewel x1

Ajarakan Vambraces: Ajarakan Scale x2, Ajarakan Shell x2, Ajarakan Ridge x1

Ajarakan Coil: Ajarakan Shell x2, Ajarakan Ridge x1

Ajarakan Greaves: Ajarakan Jewel x1, Ajarakan Ridge x1, Ajarakan Tail x1

Uth Duna

Forging Materials:

Duna Helm: Uth Duna Certificate x1, Uth Duna Scale x2, Uth Duna Plate x1, Guardian Blood x1

Duna Mail: Uth Duna Cilia x1, Uth Duna Tentacle x1, Uth Duna Claw x2, Guardian Scale x1

Duna Vambraces: Uth Duna Hide x2, Uth Duna Tentacle x1, Guardian Pelt x1

Duna Coil: Uth Duna Scale x2, Uth Duna Cilia x1

Duna Greaves: Uth Duna Scale x2, Uth Duna Hide x2, Uth Duna Claw x1

Rey Dau

Forging Materials:

Rey Sandhelm: Rey Dau Scale x2, Rey Dau Shell x2, Rey Dau Thunderhorn x1

Rey Sandmail: Rey Dau Scale x2, Rey Dau Wingtalon x1

Rey Sandbraces: Rey Dau Wingtalon x1, Rey Dau Thunderhorn, Rey Dau Tail x1, Guardian Scale x1

Rey Sandcoil: Rey Dau Shell x2, Rey Dau Thunderhorn x1, Guardian Pelt x1, Wingdrake Hide x1

Rey Sandgreaves: Rey Dau Certificate x1, Rey Dau Tail x1, Rey Dau Plate x1, Guardian Blood x1

Nu Udra

Forging Materials:

Udra Mirehelm: Nu Udra Hide x2, Nu Udra Spike x1, Nu Udra Horn x1

Udra Miremail: Nu Udra Certificate x1, Nu Udra Hide x2, Nu Udra Cerebrospinal Fluid x1, Guardian Blood x1

Udra Mirebraces: Nu Udra Hide x2, Nu Udra Oilmucus x1

Udra Mirecoil: Nu Udra Oilmucus x1, Nu Udra Tentacle x1, Nu Udra Horn x1, Guardian Scale x1

Udra Miregreaves: Nu Udra Spike x2, Nu Udra Tentacle x1, Guardian Pelt x1, Charred Oilbone x1

Guardian Doshaguma

Forging Materials:

G. Doshaguma Helm: Guardian Doshaguma Fur x2, Guardian Doshaguma Hide x2, Guardian Doshaguma Fang x1

G. Doshaguma Mail: Guardian Doshaguma Fur x2, Guardian Doshaguma Claw x1

G. Doshaguma Braces: Guardian Doshaguma Hide x2, Guardian Doshaguma Fang x1

G. Doshaguma Coil: Guardian Doshaguma Certificate x1, Guardian Doshaguma Fur x2, Guardian Doshaguma Claw x1, Guardian Blood x1

G. Doshaguma Greaves: Guardian Doshaguma Claw x1, Guardian Doshaguma Fang x1, Guardian Pelt x1

Guardian Rathalos

Forging Materials:

G. Rathalos Helm: Guardian Rathalos Certificate x1, Guardian Rathalos Scale x2, Guardian Rathalos Shell x1, Guardian Rathalos Plate x1

G. Rathalos Mail: Guardian Rathalos Shell x2, Guardian Rathalos Webbing x1

G. Rathalos Vambraces: Guardian Rathalos Scale x2, Guardian Rathalos Shell x2, Guardian Rathalos Tail x1

G. Rathalos Coil: Guardian Rathalos Scale x2, Guardian Rathalos Webbing x1

G. Rathalos Greaves: Guardian Rathalos Webbing x1, Guardian Rathalos Tail x1, Guardian Scale x1

Guardian Ebony

Forging Materials:

G. Ebony Helm: Guardian Ebony Claw x1, Guardian Ebony Fang x1, Guardian Ebony Tail x1

G. Ebony Mail: Guardian Ebony Sinew x2, Guardian Ebony Fang x1

G. Ebony Braces: Guardian Ebony Scale x2, Guardian Ebony Sinew x2, Guardian Ebony Fang x1

G. Ebony Coil: Guardian Ebony Odogaron Certificate x1, Guardian Ebony Tail x1, Guardian Ebony Claw x1, Guardian Ebony Plate x1

G. Ebony Greaves: Guardian Ebony Scale x2, Guardian Ebony Claw x1

Xu Wu

Forging Materials:

Xu Wu Helm: Xu Wu Hide x2, Golden Corneum x2, Xu Wu Fang x1, Tough Guardian Bone x1

Xu Wu Mail: Golden Corneum x2, Xu Wu Tentacle x1

Xu Wu Vambraces: Xu Wu Hide x2, Xu Wu Claw x1

Xu Wu Coil: Xu Wu Certificate x1, Xu Wu Hide x2, Xu Wu Claw x1, Xu Wu Cerebrospinal Fluid x1

Xu Wu Greaves: Xu Wu Claw x1, Xu Wu Tentacle x1, Xu Wu Fang x1

And those are all of the armor sets you can get in Monster Hunter Wilds. Be sure to search up The Escapist for more tips and information on the game, including how to get Armor Spheres and a list of all main missions.

