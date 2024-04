Ninja Legends Codes (April 2024)

Updated: April 26, 2024 Added new codes!

Ninja Legends codes will give you a ton of useful freebies, such as Gems, Chi, Souls, and Auto-Training. These free goodies will enhance your gameplay and help you become a ninja master hassle-free, so make sure to redeem them quickly before they expire!

All Ninja Legends Codes List

Working Ninja Legends Codes

epictrain15 : Use for 15 Minutes of Auto-Training

: Use for 15 Minutes of Auto-Training roboninja15 : Use for 15 Minutes of Auto-Training

: Use for 15 Minutes of Auto-Training christmasninja500 : Use for 500 Gems

: Use for 500 Gems soulninja1000 : Use for 1k Chi

: Use for 1k Chi zenmaster15K : Use for 15k Chi

: Use for 15k Chi innerpeace5k : Use for 5k Chi

: Use for 5k Chi skyblades10K : Use for 10k Chi

: Use for 10k Chi darkelements2000 : Use for 2k Chi

: Use for 2k Chi silentshadows1000 : Use for 1k Chi

: Use for 1k Chi omegasecrets5000 : Use for 5k Chi

: Use for 5k Chi ultrasecrets10k : Use for 10k Chi

: Use for 10k Chi elementmaster750 : Use for 750 Chi

: Use for 750 Chi secretcrystal1000 : Use for 1k Chi

: Use for 1k Chi skymaster750 : Use for 750 Chi

: Use for 750 Chi legends700m : Use for 1.2k Chi

: Use for 1.2k Chi dojomasters500 : Use for 500 Chi

: Use for 500 Chi dragonlegend750 : Use for 750 Chi

: Use for 750 Chi zenmaster500 : Use for 500 Chi

: Use for 500 Chi epicelements500 : Use for 500 Chi

: Use for 500 Chi goldninja500 : Use for 500 Chi

: Use for 500 Chi goldupdate500 : Use for 500 Chi

: Use for 500 Chi legends500m : Use for 1k Chi

: Use for 1k Chi senseisanta500 : Use for 500 Chi

: Use for 500 Chi blizzardninja500 : Use for 500 Chi

: Use for 500 Chi mythicalninja500 : Use for 500 Chi

: Use for 500 Chi legendaryninja500 : Use for 500 Chi

: Use for 500 Chi shadowninja500 : Use for 500 Chi

: Use for 500 Chi legends200M : Use for 1.1k Chi

: Use for 1.1k Chi epicflyingninja500 : Use for 500 Chi

: Use for 500 Chi flyingninja500 : Use for 500 Chi

: Use for 500 Chi dragonwarrior500 : Use for 500 Chi

: Use for 500 Chi swiftblade300 : Use for 300 Chi

: Use for 300 Chi DesertNinja250 : Use for 250 Chi

: Use for 250 Chi fastninja100 : Use for 100 Chi

: Use for 100 Chi epicninja250 : Use for 250 Chi

: Use for 250 Chi masterninja750 : Use for 1k Chi

: Use for 1k Chi sparkninja20 : Use for 20 Souls

: Use for 20 Souls soulhunter5: Use for 5 Souls

Expired Ninja Legends Codes show more autotrain15

epicsensei500

newgame500

powers500

epictower350

waterfall500

bossbattle300

treeninja400

Firstplanet250

launch100

epicturrets

shurikencity500

epicturrets450 show less

How to Redeem Codes in Ninja Legends

To redeem Ninja Legends codes, follow the steps below:

Open Ninja Legends on Roblox. Click the Codes button located on the right side of the screen. Enter your code into the Type Code Here text box. Click Enter to get your reward.

