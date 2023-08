Starfield sees you travelling the galaxy, meeting a wealth of NPCs who, surprisingly, don’t all sound the same. Oh, sure, you’ll run into the odd familiar voice or six but compared to The Elder Scrolls V: Skyrim, Fallout 4 and so on, it’s a big step up for Bethesda. So just who has lent their talents to Starfield? If that’s what you’re wondering, here’s a list of all voice actors in Starfield.

Here’s Starfield’s Cast List

Before we go any further, be warned. If you’ve not played Starfield much you’ll find this article, and the below cast list, contains a spoiler or two. The list covers voice acting and motion capture performances, which is why you’ll see some character names twice.

If you’re more than five minutes into the game you’ll already have spotted a famous voice or two. For example, one of the Constellation members you encounter is Armin Shimmerman, best known for playing Quark in Star Trek: Deep Space Nine. And Claudia Christian, who also appeared in Skyrim, was Susan Ivanova in Babylon 5.

There are some unexpected guest stars, too. The Singing Captain is Nathan Evans, the former postman who went viral with Wellerman and now works as a singer. Adrienne Barbeau, who will be instantly familiar to any John Carpenter fan, is Betty Howser.

Here’s the list of all named characters, along with their respective actors.

Aaron Scott – Tommie Earl Jenkins

Tommie Earl Jenkins Abbie Edding – Erica Tazel

Erica Tazel Abe Levitz / Bill Starsap – Abe Goldfarb

Abe Goldfarb Ada Lovelace / Dr. Charlie Flynn / Jackie / Private Mahoney / Va’ruun Zealot – Courtenay Taylor

Courtenay Taylor Adella Faheem – Anoush Nevart

Anoush Nevart Adler Kemp – JP Karliak

JP Karliak Administrator Rookes – Jeff Schine

Jeff Schine Adoring Fan – Craig Sechler

Craig Sechler Adrian Brasilia – Gisela Chloe

Gisela Chloe Aegis Listening Device / Balam Kan / Jaylen Pryce / Vicente Salinas – Adam Gifford

Adam Gifford Aggie – Jocelyn Blue

Jocelyn Blue Aguilar / Nyssa Marcano – Gabrielle Ruiz

Gabrielle Ruiz Ahnjong Sinclair – Vivian Lu

Vivian Lu Aito Suzuki – Ming Lo

Ming Lo Aja Mamasa / Anya Griffon – Tamika Simpkins

Tamika Simpkins Alban Lopez – Jason Konopisos-Alvarez

Jason Konopisos-Alvarez Aldwin Wright – Tre Mosley

Tre Mosley Alex “Archangel” Vong – Eugene Kim

Eugene Kim Alex Shadid – Sean Rohani

Sean Rohani Alexis Pryce – Debra Cardona

Debra Cardona Aludra Tahan – Rajia Baroudi

Rajia Baroudi Amanda Oxendine – Hillary Hawkins

Hillary Hawkins Amanirenas / Calvert / Grace Early / Paige Overton / Judith Tatienne – Erica Luttrell

Erica Luttrell Ambassador Evangeline Radcliff / Saoirse Bowden / Zinaida Kuipers – Rachel Robinson

Rachel Robinson Ambassador Oasrik Balmor / Ricardo Bosch / Isaac Strum / VA’Ruun Intercom Voice – Christian Lanz

Christian Lanz Amelia Earhart / Marika Boros – Julie Nathanson

Julie Nathanson Amin Kazemi – Dove Meir

Dove Meir Amira Wolf – Enisha Brewster

Enisha Brewster Amoli Bava / Sima Charmchi / Cosette / Vigilance Ship – Kathreen Khavari

Kathreen Khavari Andreja / Clover Mackenna / Lydia – Cissy Jones

Cissy Jones Andres Jensen / Booth / Curtis Julien – Anthony Quinn Williams

Anthony Quinn Williams Andromeda Kepler / Christine Quince / Veena – Kalra Ratana

Kalra Ratana Anna Imani / Abigail Morgan – Tracy Ifeachor

Tracy Ifeachor Annie Wilcox / Female Child – Zion Broadnax

Zion Broadnax Antonio Bianchi / Dr. Helgi Hauksson / Gerhard Pohl – Trevor Devall

Trevor Devall Archival Code Machine / Dr. Tatiana Barakova / Inaya Rehman – Sara Amini

Sara Amini Armin Petrosyan / Simon Taillandier – Michael Benyaer

Michael Benyaer Armistice Archives Monitor / Estelle Vincent / Milena Axelrod / Simone Jansen / Yuko Serrano / Zoe Kaminski – Linsay Rousseau

Linsay Rousseau Arthur Cruz / Admiral Logan / Skinner – Javier Grajeda

Javier Grajeda Austin Rake / Dr. Joseph Manning / Vae Victis – Darien Sills-Evans

Darien Sills-Evans Axel King / Klaudia Swist / Gabriel Vera – Alfonso Guerra

Alfonso Guerra Ayumi Komiko – Alpha Takahashi

Alpha Takahashi Baccara / Billy Clayton / Lee Leonard / Thomas/Torque – Todd Williams

Todd Williams Bailey Kirklin – Britt Baron

Britt Baron Barrett – Barry Wiggins

Barry Wiggins Belle Rowland – Rahnuma Panthaky

Rahnuma Panthaky Ben Armistead – Christopher Swindle

Christopher Swindle Bening / Agent Plato / Waylon Waggoner – Christopher Murney

Christopher Murney Benjamin Bayu – Kirk Thornton

Kirk Thornton Bennu St. James / Muhammad Tawfio – Mike Batayeh

Mike Batayeh Betty Howser – Adrienne Barbeau

Adrienne Barbeau Birgit McDougall / Legacy Ship Computer – Rachel Roswell

Rachel Roswell Bobby Katz Tristan – Allerick Chen

Allerick Chen Boone Morgan / Cambridge Cooper – Jordan Reynolds

Jordan Reynolds Borealus – Dawn Anderson

Dawn Anderson Breyson Bayu / Anton Goraya / Donovan Rhys – JB Blanc

JB Blanc Briggs – Piotr Michael

Piotr Michael Bryant / Hatchet / Dara Ulrecht – Moe Daniels

Moe Daniels Camden Cho / Tomo Higashi – Caleb Yen

Caleb Yen Candace Doolin – Jane Singer

Jane Singer Captain Myeong – Kate Marley

Kate Marley Captain Petrov / Larry Dumbrosky / Victor Aiza – Stephen Russell

Stephen Russell Carlos Shenton / Moara Otero – Marcelo Tubert

Marcelo Tubert Catherine Alvarez / Rayna Marquez – Chloe Malaise

Chloe Malaise Cdr Vincent Woodard – Erik Braa

Erik Braa Chanda Banda / Davis Wilson – Page Kennedy

Page Kennedy Chief Engineer Gunnar Sandin / Osterholt – Erik Passoja

Erik Passoja Chief Engineer Upsana Kulkarni – Zehra Fazal

Zehra Fazal Chief Jiro Sugiyama – Andrew Kishino

Andrew Kishino Chief Purser Miho Murata – Kazumi Nakamura

Kazumi Nakamura Chris Cullen / Nikau Henderson – Tama Kirikiri

Tama Kirikiri Clara Lyon – Arianna Ratner

Arianna Ratner Claudio Amsterdam – Kiff Vandenheuvel

Kiff Vandenheuvel Clay Deitrich / Thom Gillespie / Sebastian Lynne / Robot (Model A) – Sean Chiplock

Sean Chiplock Clint de Haven / Lou Saavedra – Gideon Emery

Gideon Emery Coma / Ezekiel – Matthew Mercer

Matthew Mercer Commander Jillian Toft – Jan Johns

Jan Johns Commander John Tuala / Louis King / Zouch – Imari Williams

Imari Williams Commander Kibwe Ikande / Diego Monroe / Justin Snead – Ike Amadi

Ike Amadi Commander Mitchell / Anja Seattle / Va’ruun Zealot – Sigrid Owen

Sigrid Owen Commander Natara / The First – Anjali Bhimani

Anjali Bhimani Commander Saira Hatoum – Parminder Nagra

Parminder Nagra Cora Coe – Aly Ward Azevedo

Aly Ward Azevedo Cornelius Townard / Lon Anderssen / Mathis Castillo / Philippe Corbin / William Crowley / The First – Christopher Lee Parson

Christopher Lee Parson Dad / Guillaume Degarmo / Maurice Lyon – Tim Russ

Tim Russ Daisuke Levitz / Emerson Shepherd / Headlock / Tau Gourmet Defense Grid – Stephen Oyoung

Stephen Oyoung Dalitso Pretorius – Shondalia White

Shondalia White Dalton Fiennes – David Shaughnessy

David Shaughnessy Dani Garcia – Blu Del Barrio

Blu Del Barrio Daniel Blake – Victor Brandt

Victor Brandt David Barron / Ethan Hughes / Saburo Okadigbo – Emerson Brooks

Emerson Brooks Deimos Staryard Announcer / Ernesto / Glenn Markham – Rick Pasqualone

Rick Pasqualone Delgado – Steve Wilcox

Steve Wilcox Delilah Stuart – Karnali Minter

Karnali Minter Demarcus Sterling – Jason Linere-White

Jason Linere-White Demelza Myers – Lani Minella

Lani Minella Denis Averin – Joe Zieja

Joe Zieja Deputy Elisabeth Macintyre / Stocker – Dana Green

Dana Green Dezi Zhang / Key Mainframe / Sasha Alessio – Grace Rolek

Grace Rolek Diana Brackenridge – Amy Maghera

Amy Maghera Diego Monroe – Antonio Alvarez

Antonio Alvarez Dietrich Sieghart – Mischa Pfister

Mischa Pfister Director Kaia Patel / Nancy Ellicott – Mouzam Makkar

Mouzam Makkar Dirk Huddleston / Kellner – London Kim

London Kim Dmitri Moldavski – Christopher Corey Smith

Christopher Corey Smith Dominique Sauvage – Mela Lee

Mela Lee Donna Rain / Leah Casler / New Atlantis Emergency Broadcast Announcer / Talia O’Shea – Laura Post

Laura Post Dr. Adamou Moussa / George Saint-George – Abraham Amkpa

Abraham Amkpa Dr. Giuliana Lakota – Joanna Delane

Joanna Delane Dr. Ifeanyi Adigwe / Gel – Paul Jerome

Paul Jerome Dr. Lara Darvish – Shaheen Vaaz

Shaheen Vaaz Dr. Lorelei Da Costa – Cherise Boothe

Cherise Boothe Dr. Mabhuti Da Costa – Dave Fennoy

Dave Fennoy Dr. Mary Cartwright – Carol Monda

Carol Monda Dr. Pauline Keala / Malai Liskova – Anne Yatco

Anne Yatco Duncan Lynch – Craig Lee Thomas

Craig Lee Thomas Earl Fulton – Glenn Steinbaum

Glenn Steinbaum Elias Cartwright / Andrew Robillard / Vanguard Examination Proctor Samuelson – Kaiser Johnson

Kaiser Johnson Elizabeth Cardwell / Sophie Jex Amelia – Rose Blaire

Rose Blaire Ella Chaudhry – Sandra Saad

Sandra Saad Ellie Yankton – Kimberly Guerrero

Kimberly Guerrero Eloise Reed / Logan Cullen – Molly Scarpine

Molly Scarpine Emilian Vasilescu – Dimitry Rozental

Dimitry Rozental Emilio Hadek – Carlos Gonzalez-Vio

Carlos Gonzalez-Vio Emily Cartwright / Sona / Sylvie Munich – Rosalie Chiang

Rosalie Chiang Emma Wilcox – Daisy Hobbs

Daisy Hobbs Erick von Price – Austin Rogers

Austin Rogers Evgeny Rokov / Terrormorph Thrall (Male) – Vladimir Kulich

Vladimir Kulich Farad Kallob – Saagar Shaikh

Saagar Shaikh Faye Sengsavahn / Private Tsai / General Xiao – Jennie Kwan

Jennie Kwan Felix Sadler / Mr. Sood – Assaf Cohen

Assaf Cohen Fergus Wickham / Va’ruun Zealot – Jason Spisak

Jason Spisak Floyd Jenkins – Justin Rain

Justin Rain Franchesca “Frankie” Moore / UC Functionary Brooks – Andia Winslow

Andia Winslow Frank Renick – George Ackles

George Ackles Franklin Delano Roosevelt – Daniel Hagen

Daniel Hagen Galbank Guard / Ari Miller – Jonathan Freeman

Jonathan Freeman Gauri Limsong / April Sweeney – Kausar Mohammed

Kausar Mohammed Generdyne Technician Oyama / Genghis Khan / Ngodup Tate – Kaiji Tang

Kaiji Tang Generdyne Technician Shibata / Emiko Shinsato – Sachiyo K

Sachiyo K Genevieve Monohan – Erikka J.

Erikka J. Gennady Ayton / Maxwell Evans / Fast Hoang – Todd Haberkorn

Todd Haberkorn Gideon Aker – Antony Del Rio

Antony Del Rio Gilly Seong – Nathalie Boltt

Nathalie Boltt Gladys Coffin / Rosa Newill – Blaire Chandler

Blaire Chandler Governor Glen Hurst – Nicholas Omana

Greg D'Angelo – Eugene Young

Eugene Young Gustavo Valencia – Frank Rodriguez

Frank Rodriguez H. H. Holmes – August Sargent

August Sargent Hadrian – Cynthia Kaye McWilliams

Cynthia Kaye McWilliams Harish Joshi – Ritesh Rajan

Ritesh Rajan Helena Chambers / Autumn Macmillan – Jacqueline Emerson

Jacqueline Emerson Helena Strickland / Leona Hawkes – Ingeborg Riedmaier

Ingeborg Riedmaier Helga Dubray – Stella Valente

Stella Valente Heller – Damien Haas

Damien Haas Henrik Zuran – Sal Viscuso

Sal Viscuso Henry “Hank” Ferraro / LT. Gualter Azevedo / Miguel Rivas – Giancarlo Sabogal

Giancarlo Sabogal Henry Filburn / Marcel Duris – J. Michael Tatum

J. Michael Tatum Holden Bonilla / Havershaw / Corporal Lezama – Robbie Daymond

Robbie Daymond Horus Gamal – Artoun Nazareth

Artoun Nazareth Huan Daiyu – Artemis Snow

Artemis Snow Huong Le – Sanyee Yuan

Sanyee Yuan Imogene Salzo / Izna Sundararaman – Dalal Badr

Dalal Badr Isabel King / Sofia Ruiz – Ana Valverde

Ana Valverde Isra Liskova / Jade Macmillan – Dawn Bennett

Dawn Bennett Issa Eklund / Orientation Narrator – Jenelle Lynn Randall

Jenelle Lynn Randall Jack / John Joseph / Mayfield – Matthew Waterson

Matthew Waterson Jacquotte Laguerre / Maya Cruz – Sasha Sloan

Sasha Sloan Jaden Ross – Calvin C. Winbush

Calvin C. Winbush Jae Montreal – Vincent Tong

Vincent Tong Jaeda Huang / Nadia Muffaz – Suzie Yeung

Suzie Yeung Jake / Representative Evans Chisolm – Jimmy Jean-Louis

Jimmy Jean-Louis James Newill / Lucas Drexler – Wally Wingert

Wally Wingert Jane Nakamori – Michaela Dietz

Michaela Dietz Jane Weller – Amy Louise Pemberton

Amy Louise Pemberton Janet Yang – Nicole Clemetson

Nicole Clemetson Jasmine “Jazz” Durand – Anna Graves

Anna Graves Jasper Kryx / Jed Joseph – William Holmes

William Holmes Jed Bullock / Jacob Coe / Ethan Nash – Kyle McCarley

Kyle McCarley Jessamine Griffin / Simulated Vanguard Ship Voice / Terrormorph Thrall (Female) – Fryda Wolff

Fryda Wolff Jia Chen – Page Leong

Page Leong Jivanta Bedi – Lipica Shah

Lipica Shah Johann Baptiste / Bastien Graff – Crispin Freeman

Crispin Freeman John Smith – West Liang

West Liang Jonah Halftown / Va’ruun Zealot – Brandon O’Neill

Brandon O’Neill Joy Bryant Gwendolyn – Briley-Strand

Briley-Strand Joyce Osaka / Wen Tseng – Miley Yamamoto

Miley Yamamoto Jules Degante – Aly Casas

Aly Casas Juno (Al) / Lillian Hart / Louisa Reyez / Sammie – Alisa Reyes

Alisa Reyes Jupiter Ellicott – Kody Kavitha

Kody Kavitha Kaiser / Mickey Caviar – Chris Andrew Ciulla

Chris Andrew Ciulla Karl Fielding – Tomm Voss

Tomm Voss Karson Endler / Dr. Gabriel Vogel – Jason E. Kelley

Jason E. Kelley Kate Foley – Shelby Rabara

Shelby Rabara Katherine Luzion / Receptionist / Doriane “The Mantis” Volclain – Susanne Blakeslee

Susanne Blakeslee Kay Mason – Maryann Strossner

Maryann Strossner Keavy Andreas – Casey Mongillo

Casey Mongillo Keeper Aouilus – Keir Dullea

Keir Dullea Kelton Frush / Frank Langston – John Eric Bentley

John Eric Bentley Ken Bright – Anthony Mendez

Anthony Mendez Kendrick Lane – Duane R. Shepard SR.

Duane R. Shepard SR. Keoni Alpin / Liang – Jenn Wong

Jenn Wong Klaudia Swist – Deva Marie Gregory

Deva Marie Gregory Kolman Lang / Neshar Omani / Andy Singh – Sunkrish Bala

Sunkrish Bala Kosmos Bakas / Tomisar Kadic – Rafael Petardi

Rafael Petardi Kumar Sharma – Ariyan Kassam

Ariyan Kassam Kumiho / Rikkard / Va’ruun Robot (Model A) – Erika Ishii

Erika Ishii Kyu – Albert Park

Albert Park Lan Hsu / Ji Nashida – Greg Chun

Greg Chun Lane Garza – Avi Roque

Avi Roque Lawan Ariesen – Debra Wilson

Debra Wilson Laylah Pulaski – Cristina Pucelli

Cristina Pucelli Leon Voclain – Stephen Fu

Stephen Fu Levent Kilman / Frank Yilmaz – Sam Kalidi

Sam Kalidi Libby Grath – Elisa Gabriel

Elisa Gabriel Lin / Gayle Dunnigan – Sumalee Montano

Sumalee Montano Livvey / Natan Ovadia / Viator – Alexander Bedria

Alexander Bedria Lizzy Ajello / Jacquelyn Lemaire – Dina Morrone

Dina Morrone Luthor Atlanta – Joel Steingold

Joel Steingold Lyle Brewer / Vern Sobakin / Angelo Soldani – Ray Chase

Ray Chase Maeve Salini – Nicky Endres

Nicky Endres Major Akulov / Samson Cebrail – Rez Kempton

Rez Kempton Manaaki Almonte – Earl Baylon

Earl Baylon Manaia Adams / Rosie Tannehill – Jaedyn Randell

Jaedyn Randell Marco Graziani / Mooch – Matthew Porretta

Matthew Porretta Marcus Lestari / Cameron Long / Lieutenant Torres – Khoi Dao

Khoi Dao Maria Hughes / Zola Adisa – Cesili Williams

Cesili Williams Maria Starrett – Susan Balboni

Susan Balboni Masako Imada / Tia Wu – Andromeda Dunker

Andromeda Dunker Matteo Khatri / Magnus – Carlos Valdes

Carlos Valdes Matthew Montez – Henry Leyva

Henry Leyva Maura Munich – Moira Quirk

Moira Quirk Mei Devine – Grace Lynn Kung

Grace Lynn Kung Mikaela Waggoner – Pam Murphy

Pam Murphy Mike Ababio / Lendel Green / Daniel Kirova – Zeke Alton

Zeke Alton Minerva Clement / Sophia Grace / Alejandra Kane – Tiana Camacho

Tiana Camacho Mini Bot A / Linden Calderi / Rusty Becker – Charlie Wes

Charlie Wes Mir’za – Claudia Christian

Claudia Christian Mitch Benjamin / Robert Frye – Tyler Rhoads

Tyler Rhoads Mom – Nana Visitor

Nana Visitor Monika Blum / Isa Mellant – Allegra Clark

Allegra Clark Muria Siarkiewicz – Ell

Ell Musgrove / Ship Services Technician – Edward Hong

Edward Hong Myka Xanthe – Huynh

Huynh Naeva Mora – Janora McDuff.

Janora McDuff. Nathaniel Manila – David Chen

David Chen Nevan Bohn / August Bowen – Liam O’Brien

Liam O’Brien Nia Kalu – G.K.Bowes

G.K.Bowes Nicolaus Slayton – Darin de Paul

Darin de Paul Nina Hart – Lauren Mayfield

Lauren Mayfield Noel / Veronica Young – Dana Gourrier

Dana Gourrier Oktai Enbayar – Paul Nakauchi

Paul Nakauchi Oliver Campbell / Emmet Goodman / Landry Hollifeld / Dr. Alexei Lebedev / Royce Elgin / Dr. Osian Salvato – Keith Ferguson

Keith Ferguson Omari Hassan – Isaac Robinson-Smith

Isaac Robinson-Smith Orora Sabine – Leilani Jones Wilmore

Leilani Jones Wilmore Orval Romack – Ben Levin

Ben Levin Oscar Davenport / Matias Durant – Ramiz Alexei Monsef

Ramiz Alexei Monsef Owen Dexler – Steve Blum

Steve Blum Paxton Hull – Andrew Bowen

Andrew Bowen Percival Walker – Beau Billingslea

Beau Billingslea Peter Brennan – Keith Silverstein

Keith Silverstein Polly Maccoinnich – Ruth Connell

Ruth Connell President Alexandra Abello / Rosa – Keena Ferguson

Keena Ferguson Quinn / Bonifac Maksimov – Haruun Muse

Haruun Muse Radley Jaso – Julian Rebolledo

Julian Rebolledo Rafael Aguerro – Kari Loya

Kari Loya Rafid Hamza / Chief Kane Herath – Sunil Malhotra

Sunil Malhotra Rebecca Armistead – Linda Gray

Linda Gray Reisha Lance / Julia Yang – Karen Huie

Karen Huie Renee Shelby / Female Child – Ava Morse

Ava Morse Rick Duran / Nyx / The First – Matthew Moy

Matthew Moy Rivkah Ovadia – Jy Prishkulnik

Jy Prishkulnik Robie Hennigar / Sarah Filburn – Aishling Pembroke

Aishling Pembroke Ron Hope – Wes Johnson

Wes Johnson Rowan Masterson – Ry Chase

Ry Chase Ryleigh – Natasha Chandel

Natasha Chandel Ryujin Announcer / Nev Papadopoulos / UC System Voice – Elizabeth Maxwell

Elizabeth Maxwell Ryujin Operative – Kim Strauss

Kim Strauss Sal Rickman – Brandon Hearnsberger

Brandon Hearnsberger Sam Coe Elias – Toufexis

Toufexis Samina Mizrah – Ho Bahr

Ho Bahr Samund Berg-Ramirez – Roger Jackson

Roger Jackson Sandra Fullerton – Kirsten Day

Kirsten Day Sarah – Morgan Emily O’Brien

Morgan Emily O’Brien Sati Chandra – Michelle Ang

Michelle Ang Sean McAfee – Jason Liebrecht

Jason Liebrecht Security Chief Sarkin – Todd Cattell

Todd Cattell Sergeant Dasari – Panta Mosleh

Panta Mosleh Sergeant Yumi – Tohoru Masamune

Tohoru Masamune Shaw – Carin Gilfry

Carin Gilfry Sheila Holbrooke – Misty Lee

Misty Lee Shinya Voss – Chris Naoki Lee

Chris Naoki Lee Shuichi Kanamatsu / Diosdado Kekoa – Brent Mukai

Brent Mukai Simeon Bankowski – Shane Salk

Shane Salk Simmons – Leslie-Anne Panaligan

Leslie-Anne Panaligan Simulated Ship / The Thresher – Alba Ponce de Le6n

Alba Ponce de Le6n Singing Captain – Nathan Evans

Nathan Evans Sivan – Christina Costello

Christina Costello Sloan Temitope -Paunita Nichols – Paunita Nichols

Paunita Nichols Stanley McMillan – Mick Wingert

Mick Wingert Stephen Maldonado / Bomani Rida – Welles Hamonde

Welles Hamonde Stratos – Darren Jacobs

Darren Jacobs Taryn Kallis – Andrew Morgado

Andrew Morgado Taye Imani / Male Child – Phoenix Nicholson

Phoenix Nicholson Tevin Anastas / Marko Jansen / Tom Starrett – Marios Gavrilis

Marios Gavrilis The Emissary – Nicky Endres

Nicky Endres The Hunter – Phil Crowley

Phil Crowley Theresa Mason – Gracie Dzienny

Gracie Dzienny Thomas Ellicott / Chief Diplomat Yasin – Noshir Dalal

Noshir Dalal Titus Cassidy – Mitch Poulos

Mitch Poulos Tommy Bitlow – Zeno Robinson

Zeno Robinson Tony Cowl / Simon Ryczek / Wynn – David Errigo Jr.

David Errigo Jr. Trevor Petyarre – Ben Rigby

Ben Rigby Trident Staryard Announcer / Officer Wilkes – Damien Haas

Damien Haas Troy / Even-Toned Male – Kyle Hebert

Kyle Hebert Ularu Chen – Judy Alice Lee

Judy Alice Lee Valentina Gurov – Cerris Morgan-Moyer

Cerris Morgan-Moyer Violet Ibarra – Natalia Castellanos

Natalia Castellanos Vladimir Sall – Bumper Robinson

Bumper Robinson Vogal Fuches / Yannick Legrande / Vasco – Jake Green

Jake Green Walter Stroud – Armin Shimerman

Armin Shimerman Warner Connell / Reginald “Warlock” Orlase – Tony Amendola

Tony Amendola Wera Licari / Avery Tel – Morla Gorrondona

Morla Gorrondona Yue Garcia / Evie Martinez / Andrea Sandoval – Melanie Minichino

Melanie Minichino Zora Sangweni – Noveen Crumble

Noveen Crumble Zuri Abara / Akachi Rosenblum – Mara Junot

So if you wanted to know all voice and motion capture actors in Starfield, there’s your answer. For more, check out the full casts of Baldur’s Gate 3 and Mortal Kombat 1.

