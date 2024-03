Avatar Rogue Benders Codes (March 2024)

Avatar: Rogue Benders is a Roblox fighting game in which you learn how to bend elements, combine special moves, fight various NPCs, and earn Yuanz to upgrade your hero. Use Avatar: Rogue Benders codes for freebies such as Spins and Rerolls whenever you can because they expire fast!

All Avatar: Rogue Benders Codes List

Avatar: Rogue Benders Codes (Working)

5KSUBSONYOUTUBEWOW : Use for 15 Spins (New)

: Use for 15 Spins GOSUB2DRYELEMENTREROLL5K : Use for 1 Element Reroll (New)

: Use for 1 Element Reroll FREESPINSTHANKSFOR1700SUBS : Use for 15 Spins

: Use for 15 Spins ALMOST2KSUBSONYOUTUBEELEMENT : Use for 1 Element Reroll

: Use for 1 Element Reroll 1500SUBSONYOUTUBESPINS24 : Use for 15 Spins

: Use for 15 Spins 1400SUBSONYOUTUBESPINS24 : Use for 1 Element Reroll

: Use for 1 Element Reroll SecretSpinCode3102024 : Use for 15 Spins

: Use for 15 Spins hiddenelementreroll : Use for 1 Element Reroll

: Use for 1 Element Reroll THANKSFOR1700SUBS : Use for 1 Element Reroll

: Use for 1 Element Reroll HotfixElementReroll : Use for 1 Element Reroll

: Use for 1 Element Reroll 31324THANKSFOR1500SUBS : Use for 1 Element Reroll

: Use for 1 Element Reroll DIRTBIRTHDAYONTOP : Use for 1 Element Reroll

: Use for 1 Element Reroll 31124THANKSFOR1400SUBS: Use for 1 Element Reroll

SUB2DRYELEMENTREROLL

THANKSFOR1000SUBS#1SPINS

ELEMENTREROLLTWO

THANKSFOR1100SUBS#2ELEMENTREROLL

THANKSFOR1000SUBS#1ELEMENTREROLL

MYBIRTHDAYON18FEBRUARI

MOREELEMENTREROLL

runningforelementreroll

UPDATESOONELEMENTREROLL

12SPINS

shutdowncode12

UPDATESOONSPINS

How to Redeem Codes in Avatar: Rogue Benders

Redeeming Avatar: Rogue Benders codes is a quick process. Follow our instructions below to get your freebies right away:

Launch Avatar: Rogue Benders on Roblox. Find a mat and press M on your keyboard to open the stats menu. Insert a code into the TWITTER CODE text box. Hit Enter to grab your rewards!

If you want to test your skills in other popular fighting Roblox games, visit our Kaizen Codes and Project Ghoul Codes articles and grab valuable goodies in those titles as well!